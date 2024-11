Ruud van Nistelrooy nouvel entraîneur de Leicester

Il n’aura pas chômé très longtemps.

Leicester a officialisé l’arrivée de Ruud van Nistelrooy sur son banc jusqu’à la fin de la saison 2026-2027. L’entraîneur néerlandais prendra les rênes de l’équipe lundi, à l’issue de la 13e journée de Premier League et du déplacement des Foxes à Brentford. Il succède à Steve Cooper, limogé dimanche dernier après une nouvelle défaite contre Chelsea (1-2), la sixième de la saison. Les Foxes sont actuellement 16es, avec seulement une longueur d’avance sur le premier relégable.

Welcome, Ruud van Nistelrooy 🦊 💙 pic.twitter.com/wHcwZc85eY — Leicester City (@LCFC) November 29, 2024

Deux succès contre son nouveau club

Chargé d’assurer l’intérim à Manchester United après le licenciement d’Erik ten Hag, dont il était l’adjoint depuis cet été, Ruud van Nistelrooy avait été remplacé par Rúben Amorim après un très bon bilan : un nul et surtout trois victoires, dont deux… contre Leicester (5-2 en coupe et 3-0 en championnat). L’ancien attaquant s’est dit « fier, enthousiaste et impatient de commencer, d’apprendre à connaître tout le monde ».

On atteint désormais avec impatience le match retour le 15 mars.

Les joueurs de Leicester en pleine Christmas party pendant le limogeage de leur coach