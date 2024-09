Leicester remporte son bras de fer avec la Premier League

Leicester respire enfin !

Les Foxes ont remporté, ce mardi, leur bataille contre la Premier League devant une commission indépendante. Champion d’Angleterre en 2016, l’ancien club de N’Golo Kanté et Riyad Mahrez avait contesté une sanction pour avoir dépassé le plafond de pertes de 105 millions de livres (125 millions d’euros), imposé par les règles du fair-play financier de 2020 à 2023, alors que la PL tente actuellement d’assainir les comptes de ses clubs.

En échappant à une déduction de points, Leicester peut désormais se concentrer pleinement sur sa saison. La Premier League, quant à elle, encaisse un coup dur. Le verdict rendu ce mardi a révélé une lacune majeure dans ses pouvoirs disciplinaires, la commission indépendante ayant conclu que Leicester n’avait pas violé les règles.

Leicester City has won its appeal against a decision that an independent Commission had jurisdiction to consider an alleged breach by the Club of Premier League Profitability and Sustainability Rules (PSRs).

