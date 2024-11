Frank Lampard trouve un nouveau banc en Championship

À ne pas confondre avec Bluesky, Lampard rejoint les Sky Blues.

Après Derby County, deux passages à Chelsea et une expérience à Everton, Frank Lampard prend les commandes de Coventry City, son cinquième poste d’entraîneur. L’annonce a été faite ce jeudi matin, le club de Championship officialisant la signature de l’Anglais de 46 ans pour deux ans et demi.

Il faut sauver le Soldat Sky

Les Sky Blues, actuellement 17es au classement et à seulement deux points de la zone de relégation, cherchent un nouveau souffle après le licenciement de Mark Robins, en poste depuis sept ans. Cette nomination marque la première grande décision de Doug King, propriétaire du club depuis janvier 2023. Lampard, qui s’était éloigné des bancs depuis son intérim à Chelsea en mai 2023, fera ses débuts dès samedi contre Cardiff City. « Frank connaît bien les exigences du Championship et apportera à notre équipe son expérience des sommets, acquise à Chelsea et Everton », explique le nouveau king de Coventry.

A new chapter in Coventry. Welcome, Frank. 🩵 pic.twitter.com/YIhy3cRjb9 — Coventry City (@Coventry_City) November 28, 2024

Lampard, figure incontournable du football anglais, a marqué son époque. Formé à West Ham, où il a fait ses débuts à 17 ans en 1996 face à… Coventry, il est devenu une légende de Chelsea, inscrivant 211 buts en 649 matchs et remportant 11 trophées majeurs.

On va assister à un affrontement épique dans les profondeurs du Championship entre Lampard et Rooney.

Lampard, la dernière lueur d’espoir pour un club anglais