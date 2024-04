Pronostic Guingamp Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp et Angers se neutralisent

Dans une Ligue 2 passionnante, chaque faux-pas a une incidence au classement. L’En Avant Guingamp est actuellement en 9e position mais conserve toutes ses chances pour les playoffs. En effet, les Guingampais ont seulement 3 points de retard sur Rodez, 5e. Comme souvent, la formation bretonne a réalisé une mauvaise opération le week-end dernier en s’inclinant à domicile face à Bastia (0-1). Les Bretons ont dominé mais se sont fait punir sur l’une des rares opportunités des Corses. Avant cela, Guingamp avait signé 6 journées de suite sans la moindre défaite avec 3 succès et 3 nuls.

En face, Angers est dans le haut du tableau depuis l’entame du championnat. En effet, le SCO se trouve en 2nde place avec 3 points de retard sur Auxerre. Dans une Ligue 2 très serrée, la formation angevine a payé cash ses mauvais résultats. Toutefois, les hommes d’Alexandre Dujeux se sont repris lors des dernières semaines avec 4 journées sans la moindre défaite. Le week-end dernier, les Angevins ont encaissé un but rapidement contre Troyes (2-1) mais se sont repris par la suite. Cette victoire est importante car dans le même temps l’AS Saint Etienne s’est imposée. De plus, le SCO a réalisé un joli coup car le leader auxerrois a perdu, ce qui permet au SCO de revenir à 3 points. Dans cette affiche entre équipes assez proche et plutôt irrégulières, nous voyons les 2 équipes se neutraliser.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

