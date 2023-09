Pronostic Guingamp Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux en patron à Guingamp

6e des deux dernières saisons, Guingamp fait partie des formations capables de se mêler à la course aux play-off. Mais une nouvelle fois, la formation bretonne manque pour le moment de régularité dans ses performances pour espérer mieux (9e actuellement). Bien rentrés dans leur saison, les Guingampais ont atomisé Annecy (1-4) lors de la 1re journée avant de s’incliner directement au Roudourou face au promu dunkerquois (0-1). Ensuite, Guingamp a connu son seul passage avec deux résultats positifs d’affilée avec un nul à Valenciennes (0-0) et une large victoire face à Pau (4-0). Les dernières journées sont reparties sur un rythme alternant victoire à domicile contre Ajaccio (3-0), et défaites, en déplacement face à Amiens (4-1) et contre Laval (2-1). Le week-end dernier, la formation bretonne a longtemps pensé ramener un nul de Mayenne, mais a concédé un but en toute fin de match. En milieu de tableau, Guingamp espère se relancer à domicile, mais fait face à l’un des favoris pour la montée, Bordeaux.

En effet, le club girondin est passé tout proche de retrouver la Ligue 1 l’an passé et compte atteindre cet objectif à la fin de la saison. En proie à des difficultés financières, le club bordelais a perdu plusieurs joueurs majeurs durant l’été (Bakwa et Maja notamment), mais a judicieusement recruté des habitués de la Ligue 2 (Weissbeck ou Livolant). Mal partis dans cette saison, les hommes de David Guion ont subi une déculottée à Pau (3-0) lors de la 1re journée. Depuis ce revers, Bordeaux s’est repris en dominant notamment Amiens et Concarneau et en accrochant un nul à Ajaccio. Dans l’une des affiches de cette entame de saison face à Auxerre, les Bordelais ont été surclassés par les Bourguignons (2-4) au Matmut Atlantique. Finalement, les partenaires de Barbet se sont repris à Valenciennes (1-2) avec un succès obtenu en toute fin de match. Le week-end dernier, Bordeaux était censé affronter Caen, mais a vu son match être reporté pour cause de Coupe du monde de rugby. Ce mardi, les Bordelais devraient profiter de leur fraîcheur pour prendre le dessus sur une équipe guingampaise qui alterne le chaud et le froid.

