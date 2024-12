Pronostic Union St Gilloise Nice : Analyse, cotes et prono du match d’Europa League

Trop d’absences, Nice sombre encore ?

L’Union Saint-Gilloise, habituée aux joutes européennes, vit une campagne de Ligue Europa contrastée, occupant la 24e place, dernière position qualificative pour les barrages, avec 5 points en 5 journées. Après un début difficile sans victoire lors des quatre premiers matchs, les Bruxellois ont redressé la barre en s’imposant face au FC Twente il y a deux semaines (0-1). En championnat, l’USG est 7e, invaincue depuis cinq rencontres (2 victoires, 3 nuls), témoignant d’un regain de forme, comme en atteste le récent partage des points contre le Cercle Bruges (0-0). Pour affronter l’OGC Nice, l’équipe pourra compter sur ses attaquants en forme, le Nigérian David et le Ghanéen Fuseini, auteurs chacun de 4 buts en Pro League. L’apport de Lampoussin, de retour après des soucis physiques, renforce également l’effectif. Cependant, Sofiane Boufal, arrivé cet été, peine encore à trouver sa place dans l’équipe.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

L’OGC Nice traverse une période compliquée en Ligue Europa, occupant l’avant-dernière place du classement avec aucune victoire en cinq matchs. Après un nul initial contre la Real Sociedad (1-1), les Aiglons ont enchaîné des défaites sévères face à la Lazio (4-1), Ferencváros (1-0) et les Rangers (4-1), et ont seulement obtenu un autre point contre Twente (2-2). Si leur forme en Ligue 1 est plus encourageante avec une récente victoire contre Le Havre (2-1), les blessures accablent lourdement l’équipe. Plusieurs cadres manquent à l’appel : le défenseur Ndayishimiye, le vétéran Dante, le milieu Sanson, et l’avant-centre Moffi. S’ajoutent à cette liste les pistons Clauss, Abdi, Bard, ainsi que Mendy et les attaquants Orakpo et Cho. Ces absences privent Nice d’une grande partie de ses titulaires et de solutions de rechange. Cependant, l’équipe pourra compter sur Guessand, auteur de six buts en Ligue 1, bien qu’il reste muet en Europe. Face à une Union Saint-Gilloise en quête de qualification, ces absences donnent un avantage significatif aux Belges.

► Le pari « Victoire USG » est coté à 2,02 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 202€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 1,68 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 168€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Union St Gilloise – Nice

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Union St Gilloise – Nice sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Union St Gilloise – Nice avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Union St Gilloise – Nice détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Nice assure et se rassure face au Havre