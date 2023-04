Le Havre forte tête, Metz nouveau dauphin, Bastia dévisse Sochaux

Malgré les vents contraires, le leader maintient le cap. Amoindri par de nombreuses absences (Arthur Desmas, Amir Richardson, Jamal Thiaré…) et affaibli par la sortie prématurée de Yassine Kechta sur blessure (5e), Le Havre pouvait craindre de tomber dans une embuscade à Pau, samedi soir. Mais si piège il y avait, il a été déjoué avec succès. Les Normands l’ont emporté (0-1) grâce au premier but de Samuel Grandsir sous ses nouvelles couleurs (39e). Cela suffit assurément au bonheur des hommes de Luka Elsner, qui comptent désormais neuf points d’avance sur leur nouveau dauphin, à savoir Metz. Longtemps contrariés par des Lavallois accrocheurs, les Grenats ont fait la différence en début de seconde période (1-0), par l’intermédiaire de l’indispensable Georges Mikautadze (49e), meilleur buteur de Ligue 2 avec quinze réalisations. Cette victoire étriquée leur permet donc de s’installer à la deuxième place en attendant le déplacement de Bordeaux à Guingamp, lundi (20h45).

Si les Lorrains peuvent avoir de sourire, Sochaux, de son côté, a de bonnes raisons de grimacer. Les Lionceaux pensaient peut-être avoir fait le plus dur en virant en tête à la pause sur le terrain de Bastia. Sauf que les Corses, poussés par un stade Ange-Cesari copieusement garni, ont renversé la vapeur dans les vingt dernières minutes (3-2) et reviennent à un petit point de leurs adversaires du soir. Pour le SCB, il est plus que jamais temps de rêver. Le rêve est également toujours permis pour Grenoble (7e), qui est venu à bout d’Amiens (2-0), et pour Caen (6e), vainqueur dans la douleur de Dijon (2-1). Zargo Touré avait pourtant ouvert le score en tout début de match pour les Bourguignons (2e), qui n’ont pas tenu la distance et tombent à l’avant-dernière place.

Annecy prend l’eau, match de folie au Hainaut

Car dans le même temps, Nîmes (18e) s’est fait plaisir en concassant une équipe d’Annecy totalement hors sujet (4-0). Mis sur la bonne voie par un doublé de Rafiki Saïd (21e, 25e), les Crocos ont déroulé leur football face à une équipe haut-savoyarde qui ne s’est pas franchement mise en confiance avant de recevoir Toulouse en demi-finale de Coupe de France, jeudi prochain. Chez les mal-classés, la plus belle opération de la 29e journée est toutefois à mettre à l’actif de Rodez, qui a enchaîné un quatrième succès en dominant QRM sur une pelouse gorgée d’eau (1-0). Enfin, Valenciennes s’est incliné face au Paris FC au terme d’un match complètement dingue (4-5). L’inévitable Adrian Grbić a certes planté un doublé, mais Morgan Guilavogui a fait encore mieux en réussissant le premier triplé de sa carrière en Ligue 2 et les Parisiens, à défaut d’avoir un réel objectif en cette fin d’exercice, se sont consolés en remportant ce qui restera probablement la rencontre la plus folle de la saison.

Pau 0-1 Le Havre

But : Grandsir (39e)

Bastia 3-2 Sochaux

Buts : Alfarela (11e), Magri (74e) et Djoco (76e) pour le Sporting – Sissoko (29e) et Kalulu (32e) pour les Lionceaux

Metz 1-0 Laval

But : Mikautadze (49e)

Caen 2-1 Dijon

Buts : Brahimi (60e) et Mendy (70e) pour Malherbe – Touré (2e) pour le DFCO

Grenoble 2-1 Amiens

Buts : Benet (45e+1) et Sanyang (61e) pour le GF38 – Monfray (87e CSC) pour l’ASC

Nîmes 4-0 Annecy

Buts : Saïd (21e, 25e), Mousset (60e) et Fofana (74e)

Rodez 1-0 QRM

But : Boissier (62e)

Valenciennes 4-5 Paris FC

Buts : Grbić (5e, 45e+1), Kaba (62e) et Buatu (85e) pour le VAFC – Guilavogui (33e, 38e, 58e), Koré (81e) et Boutaïb (90e) pour le PFC

