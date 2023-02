Soyons honnêtes : on pouvait légitimement penser que l’incroyable invincibilité du Havre, en vigueur depuis la deuxième journée, touche à son terme ce mardi soir. À tort. Car le périlleux déplacement en terres bordelaises a été parfaitement négocié par la troupe de Luka Elsner, qui s’est même permis le luxe de l’emporter (1-2). La réussite qui accompagne les Havrais depuis de longues semaines a été illustrée par l’ouverture du score de Josué Casimir, dont le centre assurément raté s’est transformé en frappe terminant sa course dans le petit filet opposé (15e). Sauvé en début de match par sa transversale (4e), Arthur Desmas a ensuite repoussé avec autorité les autres tentatives girondines du premier acte. Le portier normand a en revanche été battu peu après le retour des vestiaires, sur un coup franc de Vital Nsimba légèrement dévié de la tête par Christopher Opéri (55e). Sous le déluge, les Marine et Blanc ont insisté en vain… puis ont été punis par un tir assassin de Oualid El Hajjam, qui a nettoyé la lucarne de Gaëtan Poussin (78e). Ce coup d’arrêt girondin profite à Sochaux qui, dix points (!) derrière le leader normand, grimpe au deuxième rang. À Bonal, les Lionceaux se sont rendu la vie facile en faisant rapidement le break face à Valenciennes, avant de dérouler leur football sans jamais trembler (4-0). Dans le même temps, Metz a été accroché par Rodez (1-1). Rémi Boissier (79e) a répondu à Georges Mikautadze (63e) et contrarié les plans des Grenats, qui glissent même à la cinquième place.

Les Verts désespérants, Cissé toujours aussi inspiré

Les Lorrains sont en effet devancés par Bastia, qui ne cesse de bluffer son monde. Le Sporting a prolongé son excellente dynamique post-Mondial (5 victoires et 1 nul en 6 matchs de championnat) en maintenant la tête de Saint-Étienne sous l’eau (2-0). Outre le penalty de Kevin Van Den Kerkhof (50e), on retiendra la magnifique demi-volée de Tom Ducrocq, sur laquelle Gautier Larsonneur est resté impuissant (65e). Incapable de se dépêtrer du piège corse, l’ASSE reste avant-dernière, juste devant Niort. Les Chamois ont encore trébuché à domicile (1-3), cette fois face à l’Amiens SC d’un Papiss Cissé qui ne fait pas son âge, en témoigne son remarquable triplé (30e, 37e, 50e). Porté par Nicolas Benezet, buteur contre son ancien club (63e) et une réalisation tardive de Moussa Koné (90e+4), Nîmes a pour sa part ramené un précieux succès de son voyage à Guingamp (1-2). Les Crocos ne sont d’ailleurs plus relégables, aux dépens de Dijon. Préféré à Baptiste Reynet, Saturnin Allagbé a longtemps préservé un espoir de résultat positif pour les Bourguignons à Laval. Le gardien béninois a néanmoins fini par être trompé par Geoffray Durbant (66e) et ce sont les Tango qui prennent une petite bouffée d’oxygène (1-0).

À part ça, Grenoble a pris le meilleur sur QRM (1-0) et peut continuer de rêver à la Ligue 1, tandis que le surprenant promu annécien s’est offert Caen (2-0). Enfin, le Paris FC a une énième fois déçu ses fidèles supporters en s’inclinant à domicile contre Pau (0-1), qui s’éloigne un peu de la zone rouge (14e). Mais on retiendra surtout que la pelouse du stade Charléty, dans un état déplorable, était indigne d’un match professionnel.

Bordeaux 1-2 Le Havre

Buts : Nsimba (55e) pour le FCGB // Casimir (15e) et El Hajjam (78e) pour le HAC

Sochaux 4-0 Valenciennes

Buts : Linguet (14e CSC), Mauricio (20e), Doumbia (64e) et Dossou (87e)

Metz 1-1 Rodez

Buts : Mikautadze (63e) pour les Grenats // Boissier (79e) pour le RAF

Expulsion : Mpasi (90e) pour le RAF

Bastia 2-0 Saint-Étienne

Buts : Van Den Kerkhof (50eSP) et Ducrocq (65e)

Annecy 2-0 Caen

Buts : Billemaz (67e) et Testud (80e)

Grenoble 1-0 Quevilly-Rouen

But : Benet (71e)

Guingamp 1-2 Nîmes

Buts : Mbe Soh (34e) pour l’En Avant // Benezet (63e) et Labonne (90e+4) pour les Crocos

Laval 1-0 Dijon

But : Durbant (66e)

Niort 1-3 Amiens

Buts : Vallier (70e) pour les Chamois // Cissé (30e, 37e, 51e) pour l’ASC Expulsion : Kilama (50e) pour les Chamois

Paris FC 0-1 Pau FC

But : Abzi (77e)