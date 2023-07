Le Havre ne veut pas piller Sochaux

De quoi mettre du baume au cœur.

Avant même l’officialisation de la rétrogradation du FC Sochaux-Montbéliard en National, une vague de départs s’était fait apercevoir. Une vingtaine de joueurs ont plié bagage, la plupart sont partis libres. Parmi les habituels titulaires de la saison dernière, seuls Rassoul Ndiaye, Maxence Prévot et Abdallah Ndour sont restés. Le premier cité devrait toutefois partir prochainement au Havre, promu en Ligue 1. « Il y a des discussions, on avance bien. On espère qu’il va nous rejoindre, mais pour l’instant, ce n’est pas acté », a confirmé Mathieu Bodmer, directeur sportif du HAC.

En marge de la conférence de presse de présentation de la nouvelle recrue Daler Kuziaev, l’ancien milieu de terrain a surtout tenu à adresser un petit message au club sochalien. Le Havre ne veut pas profiter de la situation désastreuse des Lionceaux : « Notre volonté, ce n’est pas d’attendre que Sochaux coule pour récupérer un joueur. C’est notre volonté de respecter tout le monde parce qu’un jour on sera peut-être en difficulté et on aimerait bien qu’un club nous aide. On estime que le joueur a une certaine valeur, on va essayer de faire ce qu’il faut faire pour l’amener chez nous. » Un geste honorable qui rappelle celui de l’Olympique lyonnais, ayant déboursé 4,5 millions d’euros pour acheter Skelly Alvero.

Les dirigeants havrais et lyonnais auront finalement mis plus d’argent dans le FCSM que les détenteurs chinois.

