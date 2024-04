Mathieu Bodmer : « Limoger Luka Elsner ? Quelle idée »

« Unis, jusqu’au bout, quoi qu’il arrive. »

Malgré les mauvais résultats actuels du Havre et la dangereuse chute au classement, le HAC étant désormais seizième de Ligue 1 après sa défaite à domicile contre Metz sur la plus courte des marges (avec deux points d’avance sur Lorient, premier relégable, mais un match en moins à disputer), Mathieu Bodmer ne se décourage pas. Dans les colonnes de L’Équipe, le directeur sportif du club a en effet tenu à souligner que son groupe restait soudé et qu’il n’y aurait pas de changement de coach d’ici la fin de saison.

« Limoger Luka ? Quelle idée. L’entraîneur et le staff sont focus sur l’objectif du maintien, concentrés à 500 %, a ainsi assuré l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et de Lyon. On sait qu’il y a eu un sentiment d’euphorie autour du club avec notre très bonne première partie de saison, mais nous, on a toujours su où était notre place. Regardez nos discours de début de saison. On est là où on doit être, c’est-à-dire à se bagarrer pour le maintien. Cela a toujours été l’objectif. Peut-être qu’on y arrivera sans ou avec des barrages. »

Encore quatre matchs pour faire la décision, donc… voire plus !