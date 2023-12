Jean-Clair Todibo (Nice) et Rassoul Ndiaye (Le Havre) suspendus trois matchs

Rattrapés par la patrouille.

Matchs en semaine obligent, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a dû statuer sur deux journées de championnat ce jeudi. Ainsi, elle a sanctionné Jean-Clair Todibo, expulsé samedi face au Havre (3-1), de trois matchs de suspension ferme. Frustré, le défenseur central de l’OGC Nice était venu charger Samuel Grandsir après un tacle trop appuyé. Ce dernier, qui avait pris un carton rouge après cet accrochage, a écopé de deux rencontre, plus une avec sursis.

Son coéquipier havrais Rassoul Ndiaye a, quant à lui, été sanctionné de trois matchs de suspension ferme et un avec sursis. Il s’est montré fautif sur un geste maladroit, mais très dangereux, sur la cheville du Rémois Azor Matusiwa ce mercredi (défaite 1-0 du HAC). Également expulsés lors de la 17e journée de Ligue 1, Dejan Lovren (OL) et Maximiliano Caufriez (Clermont), écopent chacun de deux matchs de suspension et un avec sursis tandis qu’Aleksandr Golovin (Monaco) ne va purger qu’une seule rencontre de suspension et une avec sursis.

Une bonne manière de terminer l’année et de commencer la suivante en tribunes.

Nice se noie au Havre