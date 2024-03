Mieux vaut en rire qu’en pleurer.

Alors que le Gym perdait à domicile face à Montpellier (1-2) et enchaînait un sixième match sans succès en championnat ce vendredi, son capitaine Jean-Clair Todibo en avait gros sur la patate. Dans l’après-match, les caméras de Prime Video l’ont saisi en pleine embrouille avec les supporters. « Ça a chauffé entre un supporter et moi. Rien de bien méchant », s’était expliqué le principal intéressé.

🤝 Les images de @jctodibo qui s'explique avec les supporters de l'@ogcnice après la rencontre ! #OGCNMHSC pic.twitter.com/ZW901HzA2P — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 8, 2024

Présent ce lundi en conférence de presse, le coach niçois Francesco Farioli a voulu déminer le terrain : « Je pense que cela est arrivé sous le coup de l’émotion. La chose la plus difficile, c’est de rester toujours lucide. Et d’avoir la tête uniquement orientée vers ce qui se passe sur le terrain. Mais tout ça s’est passé et réglé assez vite finalement. Ça s’est terminé avec intelligence d’un côté, mais aussi de l’amour. »

Qui aime bien châtie bien.

