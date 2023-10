Jean-Clair Todibo va être auditionné par le Conseil d’éthique de la FFF

Un sourire qui coûte cher.

Aperçu en train de sourire – voire rire – durant la minute de silence dédiée aux victimes du conflit Israël-Gaza et à Dominique Bernard (professeur assassiné à Arras) lors de la rencontre entre la France et les Pays-Bas, Jean-Clair Todibo va devoir s’expliquer. Le comité d’éthique de la FFF a envoyé un courrier au joueur de l’OGC Nice afin qu’il justifie son comportement. « Nous demandons officiellement des explications à Monsieur Todibo sur son attitude incompréhensible durant cette minute de silence, annonce le président du CNE Patrick Anton, dans des propos rapportés par L’Équipe. Si elles ne sont pas satisfaisantes, nous saisirons la commission de discipline de la Fédération française afin qu’elle traite son cas. » Pour l’heure, pas d’information sur une possible sanction encourue par le joueur de l’équipe de France, mais le comité d’éthique semble déterminé à faire preuve d’intransigeance face à tout comportement déplacé.

⚽️ Le comité éthique de la FFF va demander des explications à Jean-Clair Todibo pour son comportement lors de la minute de silence. 🇫🇷 Pour rappel, le joueur a eu un rire nerveux en se voyant sur les écrans géants. Trouvez-vous la démarche excessive ? ❓pic.twitter.com/pwoYpzUnzd — SPORTS ZONE (@SportsZone__) October 16, 2023

Règle numéro 1 : toujours garder ses nerfs pendant une minute de silence.

Didier Deschamps : « Kylian remet un peu les pendules à l'heure »