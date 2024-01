Julien Fournier : « Quand on prend Todibo et Saliba à Nice, ils sont un peu à la casse »

Invité de notre émission Olive et Top sur la plateforme de streaming Twitch, Julien Fournier a détaillé le fonctionnement d’un mercato hivernal. L’ancien directeur sportif de l’OM ou de l’OGC Nice a ainsi expliqué les bénéfices et les quelques incertitudes entourant les transferts du mois de janvier. Et parmi les cas gérés par le dirigeant, ceux de Jean-Clair Todibo et William Saliba, alors tous jeunes défenseurs, recrutés en début d’année 2021 pour pallier l’absence de Dante : « Aujoud’hui, tout le monde dit que c’est génial. Mais à l’époque, quand on prend Todibo et Saliba, ce sont deux joueurs qui sont un peu à la casse, qui ne jouent plus. On nous avait dit : « Todibo c’est un fou, il ne faut pas le prendre. Saliba est trop jeune. » Nous étions très mal en point et ces deux joueurs nous finalement ont permis d’avoir une deuxième partie de saison beaucoup plus tranquille. » Todibo et Saliba sont, depuis, devenus internationaux français.

Enfin, Julien Fournier a tenu à évoquer le passage de Billal Brahimi à l’OGCN, quant à lui arrivé en janvier 2022. Une aventure frustrante, au vu du potentiel de l’international algérien : « L’arrivée de Brahimi a cristallisé beaucoup de choses autour du joueur. Le fait qu’il ne réussisse pas : il en est en partie responsable mais pas que. Il est arrivé avec beaucoup de défiance de la part de beaucoup de gens au sein du club. C’est dommage. » Cette saison, Brahimi est prêté au Stade brestois.

