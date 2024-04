Qui est le meilleur défenseur de Premier League ?

Cocorico !

Auteur d’une nouvelle prestation de très haut niveau face à Manchester City, le numéro 2 d’Arsenal William Saliba, peut concourir au titre honorifique de meilleur défenseur du championnat anglais. C’est en tout cas ce qu’affirme le statisticien britannique Statman Dave sur X : « William Saliba a été dribblé seulement cinq fois en 53 matchs de Premier League pour Arsenal, soit moins que tout autre défenseur central au cours de cette période (minimum de 20 tacles contre des dribbleurs). »

Since his Premier League debut, William Saliba has been dribbled past just FIVE times in 53 Premier League games for Arsenal, fewer than any other CB in that period (minimum 20 tackles vs. dribblers).

— Statman Dave (@StatmanDave) March 31, 2024