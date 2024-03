Manchester City et Arsenal offrent une purge au sommet

Dans un match à trois tirs cadrés, Citizens et Gunners n’ont pas pu faire mieux qu’un décevant 0-0. Pour le plus grand plaisir de Liverpool.

Manchester City 0-0 Arsenal

But :

Un feu d’artifice, un spectacle offensif, un festival de buts, le match de l’année : voici tout ce que n’a pas été ce choc au sommet entre Manchester City et Arsenal, ce dimanche. Invitées à répondre à Liverpool (vainqueur de Brighton plus tôt) et mettre l’autre dans le rétro, les deux équipes, séparées d’un point, n’ont presque rien produit et se sont logiquement quittées sur une double bulle (0-0). Ce sont donc les Reds (deux points d’avance sur Arsenal) qui passeront le début de semaine en tête du championnat, avant la 31e journée mardi et mercredi.

Une frappe cadrée pour City

Restant sur 8 victoires en Premier League, avec pas moins de 33 buts sur cette période, Arsenal a passé son match à subir, même si Gabriel Jesus (8e, 31e) et l’entrant Leandro Trossard (83e) ont eu leur chance. C’est donc mathématiquement un coup d’arrêt pour les hommes de Mikel Arteta, qui se contenteront néanmoins volontiers de ce nul, puisque c’était plus ou moins le plan et qu’une telle performance défensive ressemble presque à une victoire.

That is the first time @ManCity have been part of a 0-0 result in 76 consecutive Premier League matches 😮#MCIARS pic.twitter.com/c9O82gUdyH — Premier League (@premierleague) March 31, 2024

Sans son capitaine Kyle Walker et sans son gardien Ederson, blessé et remplacé par Stefan Ortega, City a tourné autour de la surface de David Raya pendant 95 minutes, butant sur William Saliba, Gabriel et tout le bloc londonien. Nathan Aké a fait passer un petit frisson (16e), Mateo Kovačić aussi (47e), mais les locaux n’auront, à l’arrivée, cadré qu’une seule fois (contre deux pour les visiteurs), et dans le premier acte qui plus est. Sinon, dans ce match, d’un côté comme de l’autre, ce fut des centres pour rien, des corners inexploités, des passes ratées, des frappes contrées, des glissades de gardien, des débordements de Jérémy Doku sans conclusion et des séquences de hourra football désespérantes. Erling Haaland, lui, a littéralement raté la balle de match, sur sa seule occasion (84e). On peut résumer cela à une féroce bataille tactique. Ou tout simplement à une bonne grosse purge des familles.

City (4-1-4-1) : Ortega – Akanji, R. Dias, Aké (R. Lewis, 27e), Gvardiol – Rodri – B. Silva, De Bruyne, Kovačić (Grealish, 61e), Foden (Doku, 61e) – Haaland. Entraîneur : Pep Guardiola.

Arsenal (4-3-3) : Raya – White, Saliba, Gabriel, Kiwior (Tomiyasu, 66e) – Ødegaard, Jorginho (Partey, 66e), Rice – Saka (Martinelli, 78e), Havertz, G. Jesus (Trossard, 72e). Entraîneur : Mikel Arteta.