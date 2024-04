Thomas Müller crie au complot anti-allemand

Le Bayern dérange !

La passe de David Raya à Gabriel lors du quart de finale de Ligue des champions opposant Arsenal au Bayern (2-2) n’a pas fini de faire jaser. Après le coup de sifflet de l’arbitre pour autoriser le gardien à relancer le jeu, Gabriel a fait l’erreur de prendre le ballon entre ses mains, ce qui aurait pu coûter un penalty invraisemblable aux Gunners. De quoi agacer Thomas Tuchel et… Thomas Müller, qui a carrément crié au complot anti-allemand après cet épisode, mettant en cause Pierluigi Collina, chef de la commission des arbitres de la FIFA, qui était au sifflet lors de la finale de Coupe du monde 2002 remportée par le Brésil face… à l’Allemagne.

« C’est peut-être ce que Matthias Sammer a souvent mentionné : les équipes allemandes et le lobby des collègues de Collina, c’est quelque chose qu’il faut remettre en question, a accusé le joueur du Bayern. Il y a un règlement. En Kreisliga (équivalent du district, NDLR), en Bundesliga et en Ligue des champions. L’arbitre siffle si le gardien joue le ballon et qu’un joueur touche le ballon de la main. Selon les règles, il s’agit d’une main dans la surface de réparation et d’un penalty clair. »

Thomas Müller wird deutlich 😳 👉 Im Spiel gegen den FC Bayern nimmt Gabriel den Ball nach ausgeführtem Abstoss in die Hand. Der Schiedsrichter lässt weiterspielen 😅 pic.twitter.com/9Dij2dpron — Sky Sport CH (@SkySportCH) April 10, 2024

À chacun ses traumatismes.

Thomas Tuchel fulmine après un penalty oublié sur une grossière « erreur d’enfant »