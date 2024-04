Pronostic Bayern Arsenal : Analyse, cotes et prono du quart de finale de Ligue des champions (+100€ remboursés en CASH)

100€ offerts en CASH pour parier sur Bayern Arsenal

Le Bayern n’a plus que la C1

Alors que le club bavarois semblait déjà avoir ralenti la cadence l’année dernière, prenant la porte dès les quarts de finale de C1, et arrachant un 11e titre consécutif de Bundesliga sans vraiment convaincre à la dernière journée, cette saison confirme les doutes placés en lui. Malgré un mercato estival plein de promesses, le Bayern n’a pas trouvé les moyens de concurrencer Leverkusen, qui a remporté le premier titre de son histoire. Saison anecdotique, ou problème de fond à Munich ? Quoi qu’il en soit, Thomas Tuchel a annoncé qu’il jetait l’éponge et quitterait le club dès la fin de cet exercice 2023-2024. Et pour cause, les coéquipiers de Kane (32 buts en Bundesliga) restaient sur une défaite face à Dortmund (0-2), ainsi qu’une autre encore plus inquiétante sur la pelouse d’Heideneim (3-2), alors même qu’ils menaient de 2 buts, avant de s’imposer ce week-end face au relégable Cologne (2-0). Pour ne rien arranger, les Allemands sont tombés du mauvais côté du tableau en Champions, affrontant potentiellement une des deux meilleures équipes d’Europe (Real Madrid ou Man City) s’il parviennent à se qualifier face à Arsenal. A la surprise générale, ils ont pris une belle option sur la qualif’ lors de la manche aller à l’Emirates (2-2).

Arsenal n’a pas le droit à l’erreur

Comme l’année passée, les Gunners ont fait une partie de la course en tête en Premier League pour tenter de s’octroyer la 14e couronne anglaise de l’histoire du club londonien, alors qu’ils n’ont plus touché le graal depuis 20 ans tout pile, lors de la saison des « Invincibles ». Ce sera tout de même compliqué pour les protégés de Mikel Arteta. S’ils ont parfaitement maîtrisé leur dernier déplacement sur la pelouse de Brighton (0-3), ils ont perdu des points précieux le week-end passé face à Aston Villa (0-2). En plus, la fin de saison passera par des rencontres à l’extérieur à Old Trafford et face à son rival Tottenham, qui se ferait un plaisir de priver les Rouges d’un titre de champion. En dépit de l’enjeu énorme d’une Premier League haletante, les têtes sont bel et bien tournées vers le rendez-vous à l’Allianz Arena de ce mercredi. Alors qu’ils étaient secoués à domicile et menés 2 buts à 1, les entrées des remuants Jesus et Trossard ont finalement permis aux Gunners d’égaliser en fin de rencontre.

Pas mal d’absences pour ce Bayern – Arsenal

Tuchel ne pourra pas compter sur les latéraux français Sacha Boey et Bouna Sarr, rejoints à l’infirmerie par les ailiers Coman et Gnabry, buteur à l’aller. De plus, Alphonso Davies est suspendu. Arteta peut compter sur un groupe quasiment au complet, puisque seul Timber est indisponible de sûr, mais attention au possible forfait d’Ødegaard, blessé face à Aston Villa.

Les compos probables pour Bayern – Arsenal :

Bayern : Neuer – Kimmich, De Ligt, Kim, Mazraoui – Laimer, Goretzka – Sané, Müller, Musiala – Kane.

Arsenal : Raya – White, Saliba, Gabriel, Zinchenko (ou Kiwior) – Ødegaard, Jorginho, Rice- Saka, Jesus, Martinelli (ou Trossard).

Le Bayern et Arsenal encore dos à dos

Même s’ils affichent une forme plus que moyenne, les Bavarois devraient savoir profiter de leur expérience en C1 pour mettre à mal des Gunners qui enchaînent des confrontations sous haute pression. Même si les Gunners semblent au dessus cette saison, leurs résultats à l’extérieur en C1 (2D, 2N, 1V) ne permettent pas de les voir s’imposer ce mercredi. A l’occasion d’un match qui s’annonce fermé, la potentielle ouverture du score aura une grande importance dans la physionomie de la rencontre. Comme en 1/8e de finale, Arsenal pourrait s’offrir une prolongation en Bavière. Tous les deux buteurs à l’aller, les meilleurs buteurs des deux clubs, Harry Kane et Bukayo Saka sont encore attendus sur ce match.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

