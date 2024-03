Fin de saison et pas d’Euro pour Sven Botman

Coup dur pour Newcastle.

Depuis sa sortie sur blessure samedi face à Manchester City en FC Cup (0-2), Sven Botman inquiétait toute la ville. Les Magpies ont, quatre jours plus tard, enfin communiqué sur la nature de la blessure du Néerlandais, et c’est grave, puisque l’ancien Lillois souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou. Le défenseur sera opéré la semaine prochaine, avant une absence de 6 à 9 mois selon le club anglais.

Sven Botman will undergo surgery next week after suffering a knee injury against Manchester City.

A scan has confirmed that he sustained an injury to his ACL and he is expected to return within 6-9 months.

We wish you a full and speedy recovery, Sven ❤️

— Newcastle United FC (@NUFC) March 20, 2024