Newcastle accroché face à Palace, Brentford large vainqueur de Leicester

Merci à Brentford et à Bournemouth d’avoir animé notre samedi après-midi !

Il s’est passé beaucoup de choses sur les pelouses d’Angleterre pour démarrer le week-end, et il valait mieux avoir un œil attentif sur celles de Brentford et Wolverhampton. Face à Leicester, Brentford a régalé (4-1), et les Bees peuvent remercier l’Allemand Kevin Schade, auteur de trois pions pour plier le suspense, alors que Yoane Wissa avait ramené son équipe à égalité. Car oui : ce sont bien les Foxes qui avaient été les premiers à frapper.

Mais ce n’était pas le seul triplé de la journée en Premier League, puisque Justin Kluivert a fait de même pour Bournemouth face aux Wolves, sauf que lui n’a inscrit… que des penaltys. Oui, oui, vous avez bien lu, trois penaltys pour le Néerlandais, suffisant pour offrir trois points aux siens et faire mieux que le doublé de Jørgen Strand Larsen en face (2-4). Nouvelle déception pour Newcastle, en revanche, qui tenait une courte victoire face à Crystal Palace avant de se faire égaliser au bout du temps additionnel (1-1). Dans le dernier match de l’après-midi, en attendant West Ham-Arsenal un peu plus tard, Nottingham Forest a assuré l’essentiel contre Ipswich (1-0).

Mise en bouche agréable avant le Liverpool-Manchester City de ce dimanche.

Brentford 4-1 Leicester

Buts : Wissa (25e) & Schade (29e, 45e+8 & 59e) pour Brentford // Buonanotte (21e) pour Leicester

Crystal Palace 0-1 Newcastle

But : Guehi (53e CSC) pour Newcastle

Nottingham Forest 1-0 Ipswich Town

But : Wood (48e, SP) pour Nottingham

Wolverhampton 2-4 Bournemouth

Buts : Larsen (5e & 69e) pour les Wolves // Kluivert (3e SP, 18e SP & 74e SP) & Kerkez (8e) pour Bournemouth

