Service minimum pour Reims face au Havre

Stade de Reims 1-0 Le Havre

But : Nakamura (25e)

Expulsion : Ndiaye (15e) pour le HAC

Le champagne est au frais pour le réveillon.

Sur la pelouse, en revanche, ce n’était pas la fête à Delaune. Après quatre défaites sur leurs cinq dernières sorties en Ligue 1, les Rémois avaient besoin de reprendre confiance. Ils l’ont fait en s’imposant sur une petite marge contre Le Havre (1-0). Malgré un scénario idéal, avec une heure disputée à onze contre dix, les troupes de Will Still n’ont pas totalement maîtrisé les débats. Après un début de match tonitruant, ils avaient pourtant rapidement trouvé la faille sur une action d’école conclue par Keito Nakamura, venu couper un centre puissant de Thomas Foket (1-0, 25e). Une ouverture du score logique et méritée, sur la sixième tentative rémoise de la soirée. Et surtout un coup de massue pour les Havrais, réduits à dix deux minutes plus tôt, après un tacle pas du tout maîtrisé de Rassoul Ndiaye sur la cheville d’Azor Matusiwa.

Sans forcer son talent, le Stade de Reims a alors appuyé pour faire le break, mais Arthur Desmas, malgré son maillot rémois sur le dos (après une erreur de l’intendant havrais), a brillé sur sa ligne. Après avoir écœuré Teuma (11e), Ito (16e), et Khadra (32e), le portier normand a sorti une parade monstrueuse sur un pétard à bout portant d’Azor Matusiwa (74e). S’ils ont montré un visage plus conquérant au retour des vestiaires, les Havrais n’ont jamais vraiment inquiété Yehvann Diouf. La preuve : il a fallu attendre la 90e minute pour voir Kechta frapper pour la première fois depuis la 11e pour le HAC. Et si Reims n’a jamais maîtrisé les débats comme on pourrait l’attendre d’une équipe à domicile et en supériorité numérique, c’est aussi à cause de son imprécision : sur 22 tentatives, les Champenois n’en ont cadré que 7. Pas de quoi se mettre à l’abri, donc, pour des Rémois qui retrouvent toutefois le goût de la victoire après deux défaites de rang.

Et qui passeront la trêve au chaud, à un point des places européennes.

Stade de Reims (4-3-3) : Diouf – Foket (I. Diakité, 90e), Agbadou, Okumu, De Smet – Matusiwa, Khadra (Richardson, 81e), Teuma (Koné, 90e) – Ito, Daramy (O. Diakité, 65e), Nakamura. Entraîneur : Will Still

Le Havre (4-4-2) : Desmas – Opéri (Kouzyaïev, 84e), Lloris, Youté Kinkoué, Salmier – Ndiaye (expulsé, 21e), Touré (Alioui, 58e), Targhalline (Ayew, 78e), Casimir – Sabbi (Kechta, 58e), Bayo (Joujou, 79e). Entraîneur : Luka Elsner

