Pronostic Nantes Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le FC Nantes se donne de l’air face au Havre

Le FC Nantes est un club mythique du championnat de France qui flirte dangereusement avec la zone de relégation lors des dernières saisons. Arrivé en cours de saison dernière après les échecs Aristouy et Gourvennec, Antoine Kombouaré avait su trouver les leviers pour maintenir les Canaris. Lors de ce nouvel exercice, l’objectif reste le même, conserver sa place en Ligue 1. Intéressant en début de saison, le club de Loire-Atlantique avait seulement perdu une fois lors des 6 premières journées, mais connaît depuis un passage nettement plus délicat puisque sur les 5 derniers matchs, il a pris un seul point lors de la réception de Nice (1-1). Lors des autres rencontres, les Canaris se sont inclinés face à Lyon (2-0), Strasbourg (3-1), Marseille (1-2) et à Lens (3-2). À Bollaert, les Nantais ont longtemps pensé ramener la victoire mais ont été repris à la 86e minute avant de craquer dans le temps additionnel, signe d’une équipe en plein doute. Ces résultats ont un impact immédiat sur le classement, puisque le FCNA est certes 14e mais avec le même nombre de points que le 1er relégable. Ce dimanche, la bande de Kombouaré a eu une très belle opportunité à saisir lors de la réception d’une équipe havraise en difficulté.

De son côté, Le Havre enchaîne une seconde saison consécutive en Ligue 1. Le club normand dispose de moyens limités et souffre dans ce premier tiers du championnat. Actuellement, le HAC se trouve en avant-dernière position du classement avec 9 points. Ce dimanche, en cas de défaite à la Beaujoire, les Normands permettraient à un adversaire direct de prendre quelques longueurs d’avance. L’objectif des Havrais est évidemment le maintien et ils doivent pour cela réussir des coups. En début de saison, les protégés de Digard avaient notamment battu coup sur coup deux promus avec l’ASSE et l’AJA. Depuis, les Normands ont seulement pris des points lors de leur succès à domicile (1-0) face à Montpellier, lanterne rouge de Ligue 1. Avant la coupure internationale, Le Havre avait craqué au stade Océane face à Reims (0-3), confirmant ses difficultés offensives. En effet, lors des 6 dernières journées, Le Havre a inscrit un seul but et cela sur penalty. Poussé par la Beaujoire, le FC Nantes pourrait décrocher une victoire précieuse dans la course au maintien face au Havre, dans le dur.

Nantes arrache une victoire à six points au Havre