Pronostic Le Havre Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le Havre – Nantes, choc pour le maintien

La Ligue 1 nous offre une très belle course à l’Europe et une lutte pour le maintien tout aussi passionnante. La formation havraise avait réalisé une très bonne première partie de championnat qui lui avait permis de se caler dans le ventre mou. Le regain de forme des mal classés et des résultats décevants ont rapidement rappelé aux Havrais la dureté de la L1. Actuellement, les Normands se trouvent en 14e position avec deux points d’avance sur Lorient, premier relégable. De plus, les Havrais affrontent l’un de leurs adversaires directs pour le maintien, le FC Nantes, qui compte le même nombre de points. Loin d’être au meilleur de sa forme, Le Havre affiche un succès lors des 10 dernières journées. Lors de ce passage, les hommes de Luka Elsner ont surtout subi 6 défaites en 7 rencontres. Battu consécutivement par Clermont et Montpellier, Le Havre a réagi à Bollaert le week-end dernier en prenant un bon point du nul (1-1). Cette prestation doit redonner un peu de confiance aux Normands à l’orée de ce choc important pour le maintien.

En face, le FC Nantes entame cette dernière ligne droite avec son 3e entraineur de la saison, Antoine Kombouaré. Licencié il y a 1 an, le Kanak a été rappelé par Kita. Le technicien français a pour mission de sauver le FCNA qui a souvent flirté avec la zone rouge lors des dernières saisons. Actuellement, les Canaris disposent donc eux aussi de 2 unités de plus que Lorient. En cas de victoire, les Nantais réaliseraient évidemment une très bonne opération. Pour son retour en Loire-Atlantique, Kombouaré a débuté par un succès à Nice (1-2). En revanche, dans une Beaujoire à huis clos, les Nantais n’ont pas su confirmer face à Lyon (1-3) le week-end dernier. Relancé par Casque d’or, Abline avait pourtant ouvert le score mais le club rhodanien est revenu en fin de match. Ce dimanche, les Nantais se déplacent pour accrocher un résultat au stade Océane. L’expérience de Kombouaré dans cette dernière ligne droite pourrait être salvatrice et lLes Canaris semblent en mesure de prendre au moins un point au Havre.

