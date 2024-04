Nantes arrache une victoire à six points au Havre

Le Havre 0-1 Nantes

But : K. Bamba (90e+3) pour le FCN

La Bamba retardement.

Il y avait de quoi se mettre torse nu : en débloquant la situation à la troisième minute du temps additionnel, au bout d’un contre mené en solitaire, Kader Bamba (entré à la 79e) a offert au FC Nantes un succès au Havre (0-1) qui pourrait être très, très important dans la course au maintien. Les deux équipes étaient à égalité au coup d’envoi, et les Canaris (14es, 31 points) prennent maintenant une petite avance sur les Hacmen (15es, 28 points, et seulement deux unités d’avance sur le barragiste Lorient, qui compte un match de moins). Titularisé une seule fois cette saison, Bamba inscrit son troisième but en 2023-2024.

Les chiffres de ce succès précieux pour le @FCNantes 🔍#HACFCN pic.twitter.com/9Xi8q090UW — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 14, 2024

Dans une partie plutôt équilibrée, Matthis Abline s’était distingué auparavant (20e, 68e). Haussant le ton en deuxième, Le Havre y a cru : André Ayew n’est pas passé loin de signer un bijou (78e) et Nicolas Pallois a éteint beaucoup d’incendies, dont l’un énorme à l’approche du temps additionnel (89e). Dans la foulée, Arthur Desmas pensait également avoir sauvé les siens, sur une tentative de Douglas Augusto (90e+1), mais il a craqué dans les derniers instants.

Quel magicien, cet Antoine Kombouaré.

Pronostic Le Havre Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1