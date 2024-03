Le PSG, l’OM et Lille ne joueront pas en Ligue 1 entre leurs deux matchs de Coupe d’Europe

Et on dit merci la LFP !

La Ligue a annoncé jeudi 21 mars sa décision de reprogrammer trois rencontres de la 29e journée de L1, prévue le week-end du 13 avril, pour aérer le calendrier des trois clubs français encore en lice en Coupes d’Europe. La LFP a justifié sa décision en expliquant que « le parcours des clubs français en Coupes d’Europe est une priorité absolue. Tous les points marqués sont fondamentaux pour le coefficient UEFA de la France. » Ce qui permettra aux clubs concernés de se concentrer sur leurs quarts de finale et de souffler entre les manches aller et retour.

Pour rappel, Kylian Mbappé et ses coéquipiers affronteront le FC Barcelone le 9 avril au Parc des Princes, l’Olympique de Marseille jouera Benfica à Lisbonne le 10, et Lille ira sur la pelouse d’Aston Villa le 11. La LFP rappelle malgré tout que les six autres rencontres de la journée auront lieu à la date prévue. Les matchs Lorient-Paris, Monaco-Lille et Marseille-Nice se disputeront le mercredi 24 avril.

D’ici là, pas sûr que nos trois clubs soient encore européens.

Le football français, une belle cinquième roue du carrosse