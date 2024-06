Jean-Pierre Hureau, ancien président emblématique du HAC, est décédé

Lundi noir en Seine-Maritime.

L’ancien président du Havre AC Jean-Pierre Hureau s’est éteint à l’âge de 91 ans, dans la nuit de dimanche à lundi. Natif du Havre et formé au club en tant que joueur (avant d’évoluer à l’US Quevilly), il avait intégré le comité directeur du HAC en 1977 avant d’en récupérer la direction en 1979, après le titre de troisième division. Sous sa direction, le club avait connu deux montées dans l’élite, en 1985 (pour trois saisons consécutives en première division) puis 1991 (pour neuf saisons à ce niveau).

Hureau, entrepreneur en bâtiment et patron de restaurants en dehors du foot, a dirigé le club havrais jusqu’à sa relégation en D2 en 2000. Il avait aussi eu le temps de créer un centre de formation (1984) et de rénover le stade Jules-Deschaseaux, antre du HAC entre 1971 et 2012. En parallèle, il fut notamment vice-président de la Ligue de football professionnel.

Jean-Pierre Hureau, emblématique président du HAC durant 21 ans, est décédé. Il aura marqué de son empreinte l’histoire Ciel&Marine… A sa famille, à ses proches, le HAC dans son entièreté transmet ses plus sincères condoléances. pic.twitter.com/ngUJgdSfoL — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) June 17, 2024

