Retournement de situation pour Nicolas Palllois au FC Nantes

Pallois est bien là.

Retournement de situation au FC Nantes ! Alors qu’il était dans le flou depuis quelques semaines et en fin de contrat en juin, Nicolas Pallois rempile et continue son aventure nantaise pour une année supplémentaire. « Je suis très heureux de prolonger pour une huitième année au FC Nantes, s’est-il réjoui sur le site officiel du FCN. Tout le monde le sait, je suis très attaché au club. Je serai là pour aider le groupe et pousser les jeunes »

Arrivé en provenance des Girondins de Bordeaux en 2017, le fidèle soldat nantais a joué 216 matchs dont 24 cette saison toutes compétitions confondues. Il avait reçu un vibrant hommage de la part des supporters lors du dernier match à domicile contre le LOSC, mais Pallois fera bien partie de l’effectif nantais pour une huitième saison de suite.

IL RESTEEE ! 🐐🎬 Notre @PalloisN sera Jaune et Vert la saison prochaine. #OnEstNantes pic.twitter.com/ATLPtmBLUu — FC Nantes (@FCNantes) May 23, 2024

