Cinq ans après la mort d’Emiliano Sala, un hommage lui sera rendu avant Nantes-Laval

Tu nous manques, Emi’.

Le 21 janvier 2019, Emiliano Sala disparaissait lors d’un voyage en avion vers Cardiff – où il devait être transféré –, ce qui créa une vague d’émotion à Nantes et ailleurs. « Salagol » sortait de trois ans et demi aboutis avec le FC Nantes (48 buts entre 2015 et 2019). Presque cinq ans jour pour jour après ce tragique événement, la Maison jaune reçoit Laval à la Beaujoire, samedi 20 janvier (17h30). Avant l’échauffement, les Lavallois qui ont partagé le vestiaire avec l’Argentin, à savoir Jimmy Roye (à Niort), Jordan Adéoti (Caen) et l’entraîneur Olivier Frapolli (Orléans), déposeront une gerbe de fleurs en sa mémoire dans le rond central, en compagnie de Nicolas Pallois, son ancien coéquipier, mais surtout ami proche.

Moussa Sissoko s’est exprimé sur le sujet. « Ce sera pour eux un moment particulier, ce match, a expliqué l’ancien international français (71 sélections). Il y aura une forte pensée pour lui et toute sa famille. Demain Nico (Pallois) fera un petit truc sur le terrain, on essaiera de lui rendre tous hommage. Que ce soit un jour spécial pour eux. » Le joueur formé à Bordeaux possède toujours cette image de premier de la classe adoré dans La belle endormie, ce qu’a expliqué Jocelyn Gourvennec, en conférence de presse. « C’est toujours un sujet douloureux. J’ai eu des joueurs qui étaient très proches de lui à Bordeaux, et je sais que pour ces joueurs-là, c’est toujours très douloureux. Pour lui, la très bonne image qu’il a toujours laissée, une image admirable. Les gens de Bordeaux m’en parlent encore », a témoigné le tacticien, passé par les Girondins entre 2016 et 2018.

Le football ne l’oubliera jamais.

