Report de Nantes-Laval : beIN répond aux critiques

Il est l’heure de rendre des comptes.

Initialement prévu samedi à 14h30, le 16e de finale de Coupe de France entre le FC Nantes et le Stade lavallois a été décalé à 17h30. Une décision prise ce mercredi, à trois jours du match, « en raison d’une demande exceptionnelle du diffuseur », en l’occurrence beIN SPORTS. Un chambardement, notamment pour les supporters, qui a été vivement critiqué. Contacté par L’Équipe, Florent Houzot – directeur de la rédaction de beIN – a répondu et expliqué sa version des faits.

Et les supporters, le grand public, les gens qui travaillent sur le match etc. J’imagine qu’on s’en fout? Je rêve d’un stade vide… (et tout le monde vous dit d’aller vous faire foutre, si je peux me permettre d’être incorrect) — David Phelippeau (@dphelippeau) January 17, 2024

« Je peux comprendre les supporters et la gêne occasionnée, mais initialement, j’avais demandé à programmer ce match de Coupe à 14h30, en décalé du multiplex, justement pour le mettre en valeur, a-t-il déclaré. […] L’EHF, qui organise l’Euro de hand, prévoyait que l’équipe de France joue ce samedi à 18 heures si elle terminait première de son groupe ou à 20h30 si elle finissait deuxième. Les Bleus auraient donc dû jouer à 18 heures. Il y a eu une forte pression pour que l’Allemagne joue tous ses matchs du tour principal à 20h30 et cela a tout chamboulé pour les autres équipes. […] Cela ne m’a pas fait plaisir d’appeler la FFF ce matin (mercredi) pour demander à décaler, je l’ai fait pour l’intérêt global de ma chaîne. Je dois aussi respecter nos investissements et nos abonnés et trouver l’équilibre dans un week-end très chargé. »

La guerre des sports.

