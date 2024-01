Coupe de France : Nantes-Laval est décalé à 17h30

Arrêtez tout ! Il y a Algérie-Burkina Faso à 15 heures !

Trois jours avant la rencontre de Coupe de France opposant le FC Nantes (L1) au Stade lavallois (L2), la FFF a annoncé qu’elle changeait l’heure de la rencontre « en raison d’une demande exceptionnelle du diffuseur ». Originellement prévu à 14h30 le samedi 20 janvier, le seizième de finale entre les deux clubs des Pays de la Loire se jouera à 17h30, le même jour. BeIN Sports diffusera tout de même la rencontre.

🚨 Suite à une demande du diffuseur, la FFF a décidé de décaler le 16e de finale contre le FC Nantes à 17h30 samedi. Plus d’informations à venir sur la billetterie pour le déplacement et l’organisation. 🟠⚫️#FCNLAVAL pic.twitter.com/BiNm8ODIqv — Stade Lavallois (@stadelavallois) January 17, 2024

Cette modification pourrait poser quelques désagréments aux supporters lavallois, qui ont plus de 120 kilomètres à parcourir aller et retour. Ainsi dans son communiqué, la FFF « adresse ses excuses pour la gêne occasionnée par cette modification » et les billets des supporters lavallois qui ne pourront pas se rendre à la Beaujoire seront remboursés.

Pour les férus de palindromes : vous pouvez le lire dans les deux sens, la distance entre Nantes et Laval sera toujours de 120 kilomètres.

Touché par le Covid, Pedro Chirivella a joué titulaire contre Clermont