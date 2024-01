Pronostic Nantes Laval : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe de France

Nantes se sort du piège lavallois

Nantes se présente comme un spécialiste de la Coupe de France puisqu’après avoir remporté l’épreuve il y a 2 saisons, il avait été finaliste contre Toulouse l’an passé. Au tour précédent, le club de Loire-Atlantique a parfaitement négocié un déplacement compliqué à Pau (1-4) en faisant la différence par la recrue Kadewere. En revanche, les Nantais n’ont pas su enchainer en Ligue 1 en se faisant surprendre à domicile par une équipe de Clermont, alors lanterne rouge du championnat. Avec ce revers, le FCNA reste sur 4 défaites consécutives en Ligue 1 et glisse dangereusement vers la zone de relégation. En effet, les Canaris sont désormais en 13es position avec 2 points de plus que le premier relégable. Cette Coupe de France pourrait être un bol d’air frais pour les hommes de Gourvennec.

En face, Laval arrive loin d’être en pleine confiance en Loire-Atlantique. Leader il y a peu, le club mayennais a rétrogradé à la 4e place du classement. Le week-end dernier, les Tangos sont allés prendre un bon point à Geoffroy Guichard face à l’AS Saint Etienne (0-0), mais ils sont maintenant sur 5 matchs sans victoire en Ligue 2. L’an passé, Laval s’était sauvé in extremis et profite désormais de cette non-pression du maintien. Dans cette équipe, on retrouve des joueurs très intéressants comme Tchokounté, ou la recrue hivernale Pagis arrivée de Lorient. A domicile, le FC Nantes devrait faire le job face à un Laval moins bien depuis quelques semaines (3 buts marqués seulement sur les 5 dernières journées de L2) et se qualifier pour les 8es de finale.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

