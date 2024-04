Jean-Michel Aulas croit en la victoire du PSG en Ligue des champions

« Cette année, c’est enfin la bonne », épisode 42.

Jean-Michel Aulas a été présenté ce lundi en tant que nouveau président de la Ligue féminine de football professionnel. En marge de la cérémonie des trophées de la D1 Arkema, le septuagénaire s’est exprimé sur l’actualité du PSG masculin, qui affronte Dortmund ce mercredi en demi-finales allers de Ligue des champions. Et l’intéressé a l’air plutôt enthousiaste quant aux chances parisiennes d’atteindre la finale. « Est-ce que c’est la bonne année pour Paris ? Oui, je le pense franchement, a expliqué l’ancien président de l’OL à RMC Sport. Certes, Kylian (Mbappé) va s’en aller. Mais qui plus que lui a envie de la gagner avec son club qui l’a accueilli pendant des années ? Il y a de très bons joueurs, dont un qui vient de Lyon qui est très fort en ce moment (Bradley Barcola), et une dynamique de victoires, une dynamique offensive très importante. Et un entraîneur (Luis Enrique) que j’apprécie personnellement depuis des années, qui donne à ce Paris Saint-Germain une nouvelle ambition. »

Jean-Michel a toutefois expliqué que le club de la capitale n’était pas son favori pour la victoire finale il y a encore quelques semaines, mais qu’il a désormais reconsidéré sa position au vu des quatre équipes présentes dans le dernier carré. « Je voyais un rival qui était Manchester City, qui est resté sur le carreau contre Madrid, a exprimé Aulas. Ce sont les raisons qui me laissent à penser que c’est possible. Et si j’ai la possibilité de le faire, j’irai voir à Dortmund et en finale à Wembley comment les choses peuvent se passer. »

La victoire en C1 masculine pour le PSG, la victoire en C1 féminine pour son OL, et tout le monde sera content ?