Corentin Tolisso se confirme sur sa remise en forme depuis son retour à Lyon

Coco le guerrier.

Gravement blessé au genou avec le Bayern Munich en 2018, Corentin Tolisso a passé plusieurs saisons à accumuler les pépins physiques, y compris depuis son retour à Lyon, à l’été 2022. Des blessures à propos desquelles ils s’est confié à Bein Sports, dans une interview qui sera diffusée dans son intégralité samedi, avant la finale de coupe de France face au PSG. « J’ai eu une rupture du ligament croisé en 2018 et à partir de ce moment-là, dans ma tête ça a été compliqué parce que j’ai eu peur de prendre beaucoup de poids étant donné que je n’allais pas jouer pendant six mois, a confié le Gone. Je pense que mentalement je me suis mis une restriction alimentaire qui a été beaucoup trop drastique. Et surtout pendant ma dernière année au Bayern Munich, j’avais beaucoup le stress de ne pas savoir ce que j’allais faire l’année d’après. Je pense que je l’ai mal géré dans la tête. »

⚽️ #FootballShow 🎙️ Corentin Tolisso s'est livré sur le travail qu'il a fait à son retour à Lyon pour améliorer sa condition physique ! Un entretien à suivre samedi soir dans l'avant-match de la finale de la Coupe de France dès 19H30 sur beIN SPORTS 1 ! pic.twitter.com/VWumsq7sqL — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 20, 2024

Une situation à laquelle le champion du monde a tenté de remédier à partir de son retour dans le Rhône. « Quand je suis revenu à Lyon, je n’ai pas eu peur d’en parler, j’ai vu une personne pour m’aider, pour essayer d’aller mieux. C’était une sophrologue, elle m’a beaucoup aidé. Il y a eu ça, plus les kinés, plus la nutritionniste qui est tous les jours avec nous, et avec qui j’ai dû faire pas mal de rendez-vous, détaille-t-il. Elle m’a dit qu’il fallait que j’arrête de me prendre la tête, qu’il fallait que je donne à mon corps assez d’énergie pour pouvoir enchaîner les efforts et les matchs. Ce sont toutes ces petites choses que j’ai mises en place l’année dernière qui payent aujourd’hui et qui font que j’ai moins de blessures. »

Suffisant pour décrocher son premier titre avec l’OL ?