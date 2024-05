Brest termine sur le podium, Lyon sera européen et Lorient file en Ligue 2

À chaque fois qu’elle arrive, cette ultime soirée de Ligue 1 rappelle pourquoi le public a été au rendez-vous en automne, en hiver, lorsqu’il pleuvait, lorsque les purges s’enchaînaient ou même quand le PSG avait plié le championnat à trois mois du terme. Quand il y a de l’enjeu en haut, en bas, ce dernier rendez-vous hexagonal donne envie d’aimer le football comme trop rarement, et son final n’a pas déçu. Derrière Paris, vainqueur à Metz (0-2) sans ses vacanciers Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, et Monaco qui a balayé Nantes (4-0), c’est Brest qui a terminé en boulet de canon en pulvérisant Toulouse au Stadium (3-0). Un bonbon de Mahdi Camara, un coup franc direct de Jordan Amavi pour sa première titularisation de sa saison et un dernier pour la route de Kenny Lala : le Stade Brestois jouera la Ligue des champions, c’est historique. Une soirée d’anthologie permise aussi par le nouvel accroc du LOSC, pourtant troisième au coup d’envoi de cette 34e journée, qui avait était sur cette ultime marche jusqu’à la 93e minute et un coup de tête gagnant de Jordan Lotomba (2-2) qui a terminé entre les jambes de Vito Mannone. Au coup de sifflet final, l’immense désillusion des Lillois tranchait avec la joie infinie des Brestois : une fois encore, Lille a raté son finish.

Il faut croire que la loose nordiste était contagieuse, puisque le RC Lens n’a pas su non plus conserver sa sixième place en concédant le nul face à la jeunesse portée par Othmane Maamma et Lucas Mincarelli du Montpellier Hérault Sport Club (2-2). Doublé par qui ? Mais par l’OL, bien sûr ! Au bout du temps additionnel, face à une formation strasbourgeoise accrocheuse qui a même raté un penalty, Lyon a pu se reposer sur un doublé d’Alexandre Lacazette pour doubler au finish les Sang et Or (2-1). Malgré son succès sur la pelouse du Havre (2-1), l’OM reste donc à quai en ce qui concerne l’Europe. Et puis en bas, en passant rapidement sur le succès anecdotique de Reims sur Rennes (2-1) avec quand même un penalty transformé par Yunis Abdelhamid pour sa dernière à Delaune, l’atmosphère était irréspirable, à distance, entre Lorient et Metz pour la place de barragiste. Au final, cela s’est joué… à un but. Non encaissé par les Grenats face au PSG, non marqué par les Merlus qui en ont pourtant collé cinq à Clermont (5-0) grâce notamment à un doublé de Bamba Dieng dans une atmosphère hostile puis à deux doigts de basculer dans l’ivresse. Quatre ans après avoir retrouvé l’élite, Lorient reprend l’ascenseur tandis que Metz passera par les barrages pour connaître son avenir. C’était la saison 2023-2024 de Ligue 1 : merci, et à bientôt !

Les résultats de la 34e journée de Ligue 1 :

Reims 2-1 Rennes

Buts : Abdelhamid (SP) (48e), Akieme (80e) pour Reims // Rieder (90e+5) pour Rennes

Le Havre 1-2 Marseille

Buts : Bayo (SP) (90e+7) pour Le Havre // Aubameyang (64e), Murillo (77e) pour l’OM

Lens 2-2 Montpellier

Buts : Wahi (4e), Machado (45e+3) pour Lens // Maamma (58e), Mincarelli (75e) pour Montpellier

Toulouse 0-3 Brest

Buts : Camara (48e), Amavi (54e), Lala (90e) pour Brest

Metz 0-2 PSG

Buts : Soler (7e), Lee (12e) pour le PSG

Lille 2-2 Nice

Buts : Haraldsson (55e), Andre (73e) pour Lille // Laborde (10e), Lotomba (90e+3) pour Nice

Monaco 4-0 Nantes

Buts : Ben Yedder (6e), Kehrer (11e), Camara (SP) (24e), Ben Seghir (61e) pour Monaco

Lyon 2-1 Strasbourg

Buts : Lacazette (39e, 90e+6) pour l’OL // Diarra (63e) pour Strasbourg

Lorient 5-0 Clermont

Buts : Abergel (38e), Bamba (SP) (41e), Bouanani (53e), Dieng (62e, 90e) pour Lorient