Pirates, Dogues, même combat.

Avant d’affronter Nantes dimanche, puis Nice lors de la dernière journée, Paulo Fonseca a tenté d’enlever la pression qui pèse sur son équipe dans ce sprint final. Quatrième, le LOSC n’est qu’à trois points de Brest, dernier détenteur d’un ticket direct pour la phase de poules de Ligue des champions. Les Nordistes doivent aussi se méfier de la menace de Nice qui, avec un seul point de retard, pourrait les éjecter du top 4 et les priver de C1. Mais quelle que soit l’issue du championnat, Fonseca estime que la saison sera un succès.

« Comme Brest, vu notre budget, notre classement est magnifique, souligne le Portugais alors que le LOSC possède la septième force financière du championnat. On n’a rien à perdre, on a déjà gagné. Aujourd’hui, nous avons assuré la Ligue Europa et nous avons beaucoup de jeunes joueurs qui sont devenus des joueurs de grande valeur. Lille possède six ou sept garçons qui ont une valorisation très forte. »

Traduction pour l’Europe entière : « Je fais des miracles, recrutez-moi ! »