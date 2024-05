Liverpool officialise l’arrivée d’Arne Slot

Le secret le moins bien gardé du Royaume.

C’était attendu, c’est désormais officiel : Arne Slot va bien prendre la suite de Jürgen Klopp sur le banc de Liverpool. Les Reds ont en effet annoncé la nouvelle au lendemain du dernier match de la saison face à Wolverhampton, marqué par les adieux du technicien allemand après presque neuf ans sur les bords de la Mersey. La nomination sera effective à compter du 1er juin, sous réserve que le technicien néerlandais obtienne un permis de travail pour venir officier en Angleterre.

We can announce Arne Slot has agreed a deal to become the club’s new head coach, formally taking up the position on June 1, 2024, subject to a work permit 🙌

— Liverpool FC (@LFC) May 20, 2024