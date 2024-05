Florian Wirtz élu meilleur joueur de Bundesliga

Un titre de plus pour le Bayer Leverkusen.

À l’issue de la saison de tous les records pour le Bayer Leverkusen, le meilleur joueur de Bundesliga ne pouvait être qu’un des poulains de Xabi Alonso. Et c’est sans surprise le plus prometteur d’entre eux qui a été couronné : Florian Wirtz. Auteur de 11 buts et 12 passes décisives en championnat cette saison, le numéro 10 allemand de 21 ans succède à Jude Bellingham (2023), Christopher Nkunku (2022) et Erling Haaland (2021). En attendant les finales de Coupe d’Allemagne et de Ligue Europa…

… et l’Euro ?