La petite gifle de Lilian Thuram à Marcus, qui chambre la Juventus

Papa pas content.

Alors que l’Inter Milan fêtait dimanche son 20e titre de champion d’Italie – ce qui lui donne le droit d’arborer deux étoiles sur son blason, désormais –, Marcus Thuram en a profité pour légèrement chambrer la Juventus. L’attaquant tricolore a ainsi lancé un bon vieux classique : « Qui ne saute pas est bianconero », au pied des tribunes.

Ce qui n’a pas plus à son champion du monde 1998 et surtout ex-Juventino (2001-2006) de père, Lilian Thuram. À quelques mètres de là, maillot intériste du fiston sur le ventre et chapeau en cuir vissé sur le crâne, le père de l’attaquant français s’est faufilé pour gifler gentiment son fils devant tout le stade.

"Chi non salta bianconero è" Marcus Thuram salta e prende uno schiaffone dal padre 😂 pic.twitter.com/i7FKDdl27e — Francesco ⭐⭐ (@fralittera) May 20, 2024

« Au lit maintenant, demain, y a Euro ! »