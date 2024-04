Pronostic Auxerre Laval : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre à la relance face à Laval

En tête de la Ligue 2 depuis plusieurs semaines, Auxerre cale au pire des moments. En effet, les Bourguignons viennent de subir deux revers consécutifs en déplacement face à Quevilly Rouen (4-3), équipe de bas de tableau, et le week-end dernier contre Rodez (2-0) qui lutte pour les playoffs. Ces revers ont eu un impact immédiat au classement puisqu’Angers et St Etienne sont revenus respectivement à 3 et 4 points. A domicile, la bande à Pelissier se montre habituellement solide mais doit se relancer pour ne pas vivre une dernière ligne droite stressante. Le scénario incroyable vécu contre QRM semble avoir mis un coup sur la tête à l’AJA en encaissant la défaite au bout du temps additionnel, alors qu’ils avaient égalisé quelques secondes plus tôt. Ce mardi, les Bourguignons auront à cœur de réagir à l’Abbé Deschamps.

En face, Laval fut la belle surprise du début de saison. En effet, sauvé lors de la dernière journée l’an passé, le club mayennais s’est montré euphorique lors de l’entame de saison au point d’être leader pendant de longues semaines. Progressivement, les Tangos ont reculé mais sont parvenus à conserver leur place dans le Top 5. Dans cette Ligue 2 incroyablement serrée, la bande à Frapoli connait un passage à vide au pire des moments avec 4 défaites lors des 5 dernières journées. Ces résultats ont fait sortir Laval du Top 5. Après avoir encaissé un 3-0 à domicile face à Annecy, les Tangos ont de nouveau été largement dominés à Pau (3-0). Devant son public, l’AJA devrait se relancer face à Laval qui ne répond plus.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

