Après avoir profité de l’erreur de Ter Stegen, Hugo Duro lui affiche son soutien

La vie est Duro quand on est gardien.

Ce lundi, Marc-André ter Stegen a confirmé sa petite forme actuelle contre Valence (victoire 4-2 du Barça) en offrant un but sur un plateau à ses adversaires. Sur un long ballon en profondeur, le portier est sorti de sa surface et a tenté d’éliminer Hugo Duro d’un contrôle subtil ; sauf que l’attaquant a facilement récupéré le ballon et n’avait ensuite plus qu’à pousser le cuir dans le but vide. Une erreur qui n’a finalement pas porté préjudice aux Blaugrana, mais qui ne va pas aider l’Allemand à sortir de sa mauvaise passe.

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇪🇸 #LALIGA 🤯🤯🤯 L'énorme BOULETTE de Ter Stegen ! 💥 Le gardien du Barça tente un geste technique au lieu de dégager le ballon, et se loupe totalement ! ⚡ Hugo Duro en profite et égalise !https://t.co/Yr3CWOiNSb — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 29, 2024

En interview d’après-match, Hugo Duro l’a joué grand seigneur, affichant son soutien envers son adversaire à qui il était déjà allé serrer la main sur le terrain après son erreur. « Je sais ce qu’il ressent, puisque je sors moi-même d’une très mauvaise année où rien n’allait, a expliqué le buteur valencien. Nous sommes des êtres humains, des confrères, et je pense que Ter Stegen est un type génial, qui n’a jamais fait aucune polémique, toujours humble. J’aurais aimé qu’on me tende la main comme je l’ai fait ce soir. » L’Espagnol avait en effet vécu un exercice 2022-2023 compliqué, où il n’avait inscrit que deux buts en 33 matchs toutes compétitions confondues.

Un boss, cet Hugo.