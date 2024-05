Xavi pourrait finalement quitter le FC Barcelone en fin de saison

Le Barça était difficile à suivre sur le terrain. Il l’est désormais en dehors.

Le 24 avril dernier, Xavi entérinait son choix de rester au FC Barcelone jusqu’à la fin de son contrat, soit en juin 2025. Une décision surprenante, tant l’entraîneur catalan est critiqué par les supporters du Barça, mais compréhensible au vu des difficultés économiques du club. Ce jeudi soir pourtant, les évènements ont pris une tournure nouvellement inattendue. En déplacement à Almería pour le compte de la 36e journée de Liga (victoire 0-2), les Barcelonais n’ont pas eu le temps de savourer leur succès, la faute à une bisbille interne. En effet, en conférence de presse d’avant-match, Xavi a tenu à faire le point sur les faibles finances barcelonaises : « La situation actuelle fait que nous ne pouvons plus être compétitifs, d’un point de vue économique. Il y a quelques années, lorsqu’un nouvel entraîneur arrivait, il disait : “Je veux signer lui, lui, et lui”, et la direction exauçait ses souhaits. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas, et nous devons nous adapter à cette nouvelle politique. »

Comme l’annonce la RAC1, ces propos auraient fortement déplu à Joan Laporta, président du Barça, envisageant désormais de mettre fin à sa collaboration avec Xavi. Parmi les sujets épineux abordés par l’entraîneur et à l’origine de la colère de Laporta, se trouve également le cas Vitor Roque, recruté durant l’hiver, mais en manque cruel de temps de jeu (14 matchs joués, deux titularisations seulement) : « Mon intention n’était pas de signer Vitor en janvier. Mais avec les blessures, nous y avons été contraints. » Une réunion devrait être organisée entre les différentes parties dans deux semaines, après la dernière journée de Liga.

Le bateau xavire.