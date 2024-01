Le vibrant hommage des supporters nantais pour Emiliano Sala

Foutue poussière dans l’œil.

Quelques minutes avant le début de la rencontre entre Nantes et Laval, pour le compte des 16es de finale de la coupe de France, une vibrant hommage a été rendu en la mémoire d’Emiliano Sala, disparu il y a cinq ans presque jour pour jour dans le crash d’un avion privé dans la Manche alors que l’attaquant argentin prenait la direction de Cardiff où il venait d’être transféré.

Nicolas Pallois, sa fille, Olivier Frapolli ainsi que Jordan Adeoti et Jimmy Roye ont déposé des gerbes de fleurs au niveau du rond central afin de rendre hommage à notre ancien attaquant argentin, Emiliano Sala, disparu il y a 5 ans. 🇦🇷🕊 pic.twitter.com/nchpnNwDko — FC Nantes (@FCNantes) January 20, 2024

Au début de l’échauffement, le défenseur de Nantes Nicolas Pallois, ami proche de Sala, et sa fille, les Lavallois Jordan Adeoti et Jimmy Roye, ses ex-partenaires à Caen et Niort ainsi Olivier Frapolli, son ancien coach à l’US Orléans, ont déposé une gerbe de fleurs sur la pelouse. De son côté, la tribune Loire a craqué des fumigènes à la 9e minute, référence au numéro de l’attaquant, et chanté en son honneur pendant de longues minutes.

Pour ne jamais oublier.

À Laval, un report qui reste en travers de la gorge