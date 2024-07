Matthis Abline revient à Nantes !

Heureusement qu’il fait des allers-retours entre Rennes et Nantes, et pas entre Dunkerque et Ajaccio.

Alors qu’on pensait que Rennes avait l’intention de compter sur Matthis Abline la saison prochaine, le club breton ayant activé sa clause de rachat pour 2 millions d’euros, il va finalement rester à Nantes. Les Canaris ont annoncé ce mercredi avoir trouvé un accord avec leurs voisins pour le transfert définitif d’Abline, qui a signé pour quatre ans. Selon Ouest-France, Nantes a cassé sa tirelire pour le Rennais : 10 millions d’euros, plus 2 millions de bonus éventuels. Sa signature est une bonne nouvelle pour Antoine Kombouaré, qui l’avait relancé en fin de saison. Abline avait claqué quatre buts sur ses sept derniers matchs.

Matthis Abline. ✘ Nantais pour les 4 prochaines saisons.#OnEstNantes — FC Nantes (@FCNantes) July 3, 2024

Quatre ans à Nantes, ça fait à peu près 15 entraîneurs différents.

Pedro Chirivella : « On a fait de la merde ! »