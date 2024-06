Willy Sagnol : « Sans commune mesure avec ce que j’ai pu vivre comme joueur »

Avant de désosser l’Espagne ?

Auteurs d’un match XXL face au Portugal ce mercredi (2-0), les Géorgiens vont jouer les huitièmes de finale de l’Euro pour la première fois de leur histoire. Un exploit retentissant qui a même poussé la plus grande fortune du pays à faire un don de dix millions d’euros à la sélection. Invité dans l’After sur RMC, Willy Sagnol, le sélectionneur, a pu revenir sur cette performance incroyable. « C’est énorme, sans commune mesure avec ce que j’ai pu vivre comme joueur », a-t-il affirmé, lui qui a tout de même disputé une finale de Coupe du monde en 2006.

« Quand tu es joueur, tu es toujours dans l’action, tu es jeune, tu as l’impression d’avoir toute la vie devant toi. Quand tu es entraîneur, ça veut dire que tu es un peu plus vieux, tu as plus d’expérience et peut-être que tu prends plus le temps d’apprécier les bonnes choses. C’est ce que je suis en train de vivre en ce moment », a-t-il développé. Pour continuer ce parcours historique et accéder aux quarts de finale, les Géorgiens devront faire chuter l’Espagne, dimanche à Cologne (21 heures).

Sagnol l’a déjà fait en 2006.

