Euro 2024 : Grâce à sa qualification, la Géorgie reçoit un don de 10 millions d'euros

Un parcours payant.

L’Euro 2024 suit son cours et amène son lot d’histoires insolites, c’est le cas pour la sélection géorgienne. Après leur qualification historique pour les huitièmes de finale de la compétition, les hommes de Willy Sagnol ont reçu une bonne nouvelle provenant du pays. Selon des informations rapportées par Le Parisien, la plus grande fortune de la Géorgie a fait un don de 10 millions d’euros à la sélection. Une belle prime qui pourrait même doubler en cas de victoire face à l’Espagne (le dimanche 30 juin à 21h) et donc de qualification pour les quarts de finale.

Une folie que peut se permettre Bidzina Ivanichvili. Avec une fortune estimée à près de 5 milliards de dollars, l’homme politique de 68 ans est passé par le parti qu’il a créé, « le Rêve géorgien », pour faire ce don. Doté d’une réputation sulfureuse, cet ex-oligarque est accusé de vouloir présider dans l’ombre. Il profiterait donc du beau parcours des Jvarosnebi pour redorer son image.

Une belle déduction d’impôt en tout cas.

