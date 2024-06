Thomas Meunier : « Se taper 6h de route pour insulter les joueurs... »

Thomas Meunier a l’habitude des fiascos, mais ce n’est pas une raison.

L’ancien latéral du PSG faisait face à la presse, ce jeudi : l’occasion pour lui de revenir sur les huées des supporters belges adressées à leur sélection, après le 0-0 contre l’Ukraine mercredi. Blessé, l’international belge (66 sélections) était en tribunes pour ce match, mais ça ne l’a pas empêché d’être affecté par cet affront. « Pour remettre les choses en place, les Diables sont allés saluer les supporters, mais ils ont décidé de faire demi-tour parce que le traitement était spécial. […] C’est dommage que les réactions soient disproportionnées au niveau des supporters. Le slogan de la Belgique, c’est l’union fait la force. Certains analystes, commentateurs, pourraient faire que le public soit plus derrière l’équipe nationale. Cela nous plaît d’être soutenus. On est tous ensemble dans le même bateau », a déclaré le joueur de Trabzonspor.

Oh, la scène surréaliste après Ukraine-Belgique: les joueurs belges se dirigent vers leurs supporters sous une énorme bronca, De Bruyne craque et demande de revenir au centre du terrain 😳 #ukrbel #EURo2024 pic.twitter.com/jsAj3No0C1 — JS Grond-Tran (@JS_Grond) June 26, 2024

Meunier a fait le rapprochement avec ce qu’il s’est passé au RWD Molenbeek – dont les supporters avaient exprimé leur colère à plusieurs reprises – en janvier dernier : « J’avais vraiment l’impression qu’on se retrouvait dans un cas similaire avec des gestes obscènes, des insultes… ça allait trop loin et ce n’est que le début de la compétition. […] Le fait de se déplacer, de payer un ticket offre des droits, ce sont aussi des sacrifices pour eux, de l’argent et du temps, mais se taper 6 heures de route pour insulter les joueurs, je ne pense pas que ce soit une finalité qui puisse arranger tout le monde. » Interrogé sur le huitième contre les Bleus, lundi prochain, Meunier a commenté : « Ce sera compliqué, il ne faut pas se cacher. Si on parvient à réitérer les entraînements, on pourra offrir une belle confrontation à l’équipe de France. »

Il faudrait encore que la réciproque soit vraie.

