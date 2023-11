Pronostic Nantes Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le Havre à bon port à Nantes

Proche de la relégation l’an passé, le FC Nantes a maintenu sa confiance à Pierre Aristouy qui avait permis d’accrocher in extremis le maintien. Les Canaris ont connu une entame laborieuse mais ont ensuite rapidement repris pied en remportant notamment 4 victoires en 5 journées. Cette belle série a laissé place au doute puisque le club de Loire-Atlantique reste sur 3 défaites d’affilée face à Lens (4-0), Reims (0-1) et contre le FC Metz (3-1) lors de la dernière journée. A la suite de ces résultats, les Nantais ont reculé en 9e position avec seulement 3 points de plus que le premier relégable, Lorient. Dans son stade de la Beaujoire, le FCNA s’était bien repris après sa défaite inaugurale contre Toulouse, mais a de nouveau trébuché dernièrement contre Reims (0-1). Ce dimanche, les Canaris vont vouloir s’imposer pour prendre leurs distances sur la zone de relégation et comptent sur le réveil de Mostafa Mohamed. Auteur d’une excellente entame (5 buts), l’Egyptien n’a plus marqué depuis la réception de Lorient fin septembre, lui qui a aussi été suspendu 2 matchs.

En face, Le Havre a retrouvé l’élite du foot français après un long intermède de nombreuses saisons en Ligue 2. Le club normand s’est rapidement habitué aux joutes de la L1 puisqu’il occupe une remarquable 7e place pour un promu, devant des formations comme Marseille, Rennes ou Lyon. Grand artisan du retour du HAC au 1er plan, le duo Bodmer – Elsner s’appuie sur son collectif pour décrocher des résultats. Solide, le Havre arrive en Loire-Atlantique sur une série de 4 journées sans le moindre revers. Lors de ce passage, les Havrais ont notamment pris le meilleur de Toulouse (1-2) pour 3 nuls contre Lens, Metz et lors de la dernière journée contre Monaco. A noter que lors de ces 3 matchs sans vainqueur, le score fut le même celui de 0-0. Prêté par Lille, Mohamed Bayo semble retrouver son sens du but en Normandie mais sera suspendu pour ce match à la Beaujoire. Ce qui pourrait donner une nouvelle rencontre havraise fermée. Solide lors des dernières rencontres, le Havre semble en mesure d’accrocher au moins un nul à Nantes.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

