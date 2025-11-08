Le Havre coupe l’herbe sous le pied de Nantes

Le Havre 1–1 Nantes

Buts : Lloris (90e+5) pour Le Havre // Abline (4e) pour Nantes

Un bon vieux western.

Le Havre a arraché le nul in extremis contre Nantes, ce samedi (1-1). Battus lors de leurs deux derniers matchs, les Canaris sont sortis de leur coquille : Matthis Abline a vite refroidi le stade Océane, d’une tête bien claquée au deuxième poteau sur un centre aux petits oignons de Kelvin Amian (0-1, 4e). Les planètes étaient alignées pour que les hommes de Luis Castro renouent avec la victoire, mais c’était compter sans l’esprit conquérant des Normands.

Lloris en mode sauveur

À force de pousser, le HAC a été récompensé dans le temps additionnel : Fodé Doucouré a adressé un centre dans la bonne zone que Gautier Lloris s’est occupé de catapulter au fond de la tête, au nez et à la barbe de Chidozie Awaziem (1-1, 90e+5). Le HAC enchaîne un quatrième match sans défaite, et s’accroche à sa 12e place. Deux rangs derrière, Nantes est en position plus précaire avec un seul point de plus que le barragiste, Lorient.

Ça tombe bien, les Canaris se frotteront justement aux Merlus au retour de la trêve.

PSG, OM, Monaco... Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 11e journée