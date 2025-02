Nantes se relance à Reims, Angers arrache un point contre Le Havre

L’effet Antoine Kombouaré !

Une semaine après avoir arraché le match nul contre Lyon, Mostafa Mohamed a permis à Nantes de prendre les trois points ce dimanche à Reims (1-2). Les Canaris, qui n’avaient plus gagné en championnat depuis cinq matchs, ont ouvert le score juste avant la pause grâce à Matthis Abline, pas gêné pour débouler côté droit et ajuster Yehvann Diouf. Les Nantais pensaient retourner aux vestiaires en menant, mais Jean-Charles Castelletto a marqué contre son camp dans le temps additionnel. C’est d’un nouveau numéro d’Abline, qui a parfaitement centré en retrait vers Mohamed, que les Canaris ont fait la différence. Reims, treizième et réduit à dix en fin de partie, n’avance plus alors que Nantes (quatorzième) revient à une longueur des Marnais.

Un but d’Ayew, ça ne fait pas tout

Dans l’autre match, Angers a bien failli offrir au Havre son premier succès depuis sept matchs (1-1). En infériorité numérique dès la 10e minute, les Angevins ont vu les Normands recevoir également un carton rouge à peine cinq minutes plus tard. Mais ce sont bien les Hacmen, grâce à André Ayew, qui ont pris les devants. Florent Hanin, à la 90e minute, a finalement égalisé pour l’équipe locale. Laquelle reste à cinq points du seizième, tandis que le HAC reste bon dernier (à quatre longueurs de Saint-Étienne, de nouveau barragiste à la suite de son revers à Lille).

Kombouaré n’est plus du tout l’entraîneur avec la probabilité la plus forte de se faire licencier.

Reims 1-2 Nantes

Buts : Castelletto (45e+1, CSC) pour les Marnais // Abline (42e) et Mohamed (70e) pour les Canaris

Expulsion : Okumu (90e+4) chez les Rémois

Angers 1-1 Le Havre

Buts : Hanin (90e) pour les Scoïstes // Ayew (73e) pour les Normands

Expulsions : Rao-Lisoa (10e) chez les Angevins // Sanganté (16e) chez les Hacmen