Aux USA, un énorme gouffre se creuse en plein milieu de terrain de foot

C’est encore une expérimentation de la FIFA pour le prochain Mondial ?

Alors que la Copa América bat son plein aux États-Unis, un phénomène hors du commun s’est déroulé dans l’Illinois, plus précisément au parc municipal Gordon Moore de la ville d’Alton. Ce mercredi, un énorme gouffre a soudainement fait son apparition en plein cœur de ce complexe de terrains de football (le vrai). Des caméras de surveillance ont même pu immortaliser le moment, fatal à un lampadaire, d’ailleurs. Heureusement, personne n’était sur les terrains à ce moment-là.

Selon Michael Haynes, directeur du service des parcs et loisirs d’Alton contacté par la chaîne de TV local KMOV, le gouffre ferait une trentaine de mètres de diamètre, et une dizaine de mètres de profondeur. La soudaine formation de ce trou au sein de ces terrains datant de 2018 est due à une équipe de mineurs qui creusait 45 mètres sous le parc. Une enquête a évidemment été lancée, tandis que Michael Hayes estime que la ville n’a pas à payer pour ces réparations.

